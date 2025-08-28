Mozilla dévoile déjà la version 142.0.1 de Firefox

Sortie il y a tout juste une semaine, la version 142 de Firefox a d’ores et déjà droit à une petit mise à jour. Le navigateur de la fondation Mozilla passe donc à la version 142.0.1. Plusieurs corrections de bugs sont au programme.

Logiciels
par Sebastien
0

Quels changements pour Firefox 142.0.1 ?

  • Faire glisser plusieurs onglets non adjacents en mode bande horizontale les regroupe désormais correctement. (Bug 1982933)
  • Faire glisser plusieurs onglets n’entraîne plus de blocage de la barre d’outils ni de problèmes visuels. (Bug 1984342)
  • Correction d’un problème où le curseur de texte apparaissait au mauvais endroit. (Bug 1984045)
  • Correction d’un plantage lié à l’utilisation de la manette, notamment sur macOS. (Bug 1870379)
  • Correction d’un problème où la fonctionnalité d’extension au survol dans la barre latérale cessait parfois de fonctionner. (Bug 1982129)
  • Correction d’un plantage dans KDE Plasma lors de l’utilisation de certaines décorations de fenêtre personnalisées. (Bug 1984823)

Où et comment télécharger Firefox 142.0.1 ?

Vous pouvez télécharger Firefox 142.0.1 depuis le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement via les liens suivants :

Si vous utilisez déjà Firefox, sachez que vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

