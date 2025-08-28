Mozilla dévoile déjà la version 142.0.1 de Firefox

Sortie il y a tout juste une semaine, la version 142 de Firefox a d’ores et déjà droit à une petit mise à jour. Le navigateur de la fondation Mozilla passe donc à la version 142.0.1. Plusieurs corrections de bugs sont au programme.

Quels changements pour Firefox 142.0.1 ?

Faire glisser plusieurs onglets non adjacents en mode bande horizontale les regroupe désormais correctement. (Bug 1982933)

Faire glisser plusieurs onglets n’entraîne plus de blocage de la barre d’outils ni de problèmes visuels. (Bug 1984342)

Correction d’un problème où le curseur de texte apparaissait au mauvais endroit. (Bug 1984045)

Correction d’un plantage lié à l’utilisation de la manette, notamment sur macOS. (Bug 1870379)

Correction d’un problème où la fonctionnalité d’extension au survol dans la barre latérale cessait parfois de fonctionner. (Bug 1982129)

Correction d’un plantage dans KDE Plasma lors de l’utilisation de certaines décorations de fenêtre personnalisées. (Bug 1984823)

Où et comment télécharger Firefox 142.0.1 ?



Vous pouvez télécharger Firefox 142.0.1 depuis le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement via les liens suivants :

Si vous utilisez déjà Firefox, sachez que vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».