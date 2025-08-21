Mozilla Firefox 142.0 est disponible !
Une nouvelle version majeure du navigateur Mozilla Firefox vient de voir le jour… Il s’agit de la version 142.0 de Firefox et le moins que l’on puisse dire c’est que cette version apporte son (énorme) lot de changements et de nouveautés. Je vous laisse le soin de découvrir tout cela par vous même via le changelog ci-dessous.
Quoi de neuf dans Firefox 142.0 ?
Nouveautés
Pour les utilisateurs aux États-Unis, les recommandations d’articles sur votre page « Nouvel onglet » sont désormais regroupées par rubriques thématiques, comme « Sports », « Gastronomie » et « Divertissement », pour une meilleure organisation et une navigation plus facile. Vous pouvez également suivre les sujets qui vous intéressent et bloquer ceux que vous préférez ne pas voir, ce qui vous permet de mieux contrôler ce qui s’affiche lorsque vous ouvrez un nouvel onglet.
Vous pouvez désormais voir ce qui se cache derrière un lien avant de le consulter grâce aux aperçus de liens. Appuyez longuement sur un lien (ou faites un clic droit et choisissez « Aperçu du lien »). Les aperçus peuvent éventuellement inclure des points clés générés par l’IA, qui sont traités sur votre appareil pour protéger votre vie privée.
Sous Linux, Firefox consomme moins de mémoire et ne nécessite plus de redémarrage forcé après l’application d’une mise à jour par un gestionnaire de paquets.
Sous Windows, cliquer sur une notification persistante lors de la fermeture ou du redémarrage de Firefox ouvre désormais correctement Firefox avec la page web correspondante, au lieu d’ouvrir simplement la page principale du site.
Le mode ETP Strict prend désormais en charge une liste d’exceptions flexible pour corriger les fonctionnalités du site endommagées par le blocage des trackers. Les exceptions sont divisées en fonctionnalités de base (fonctionnalités principales) et fonctionnalités pratiques (fonctionnalités supplémentaires), permettant aux utilisateurs de choisir une meilleure compatibilité du site sans compromettre les principales protections de la confidentialité.
Conserver un onglet actif visible dans un groupe d’onglets réduit
Concentrez-vous sur un seul onglet d’un groupe sans encombrer l’espace. Votre onglet actif reste visible, ce qui permet de garder une vue d’ensemble même lorsque le groupe est réduit.
Vous pouvez désormais supprimer des extensions de la barre latérale en faisant un clic droit sur l’icône de l’extension et en sélectionnant « Supprimer de la barre latérale ».
Correctifs
Amélioration de la vitesse de défilement dans la boîte de dialogue des signets afin de ne pas dépasser la zone des composants.
Amélioration de la prise en charge du glisser-déposer pour les images blob.
- Divers correctifs de sécurité.
Modifications
Amélioration des résultats de recherche depuis l’historique de navigation via la barre d’adresse, réduisant ainsi le risque d’affichage de résultats en double.
Netmonitor amélioré : les en-têtes, cookies et paramètres de requête s’affichent dans le panneau Réseau, même si la requête n’est pas terminée.
Où et comment télécharger Firefox 142.0 ?
Vous pouvez télécharger Firefox 142.0 depuis le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :
- Télécharger Firefox 142.0 pour Windows (32-bit)
- Télécharger Firefox 142.0 pour Windows (64bit)
- Télécharger Firefox 142.0 pour Mac
- Télécharger Firefox 142.0 pour Linux
Si vous êtes déjà utilisateur de Firefox, sachez que vous pouvez effectuer la mise à niveau depuis Firefox via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».