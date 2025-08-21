Mozilla Firefox 142.0 est disponible !

Une nouvelle version majeure du navigateur Mozilla Firefox vient de voir le jour… Il s’agit de la version 142.0 de Firefox et le moins que l’on puisse dire c’est que cette version apporte son (énorme) lot de changements et de nouveautés. Je vous laisse le soin de découvrir tout cela par vous même via le changelog ci-dessous.

Nouveautés

Pour les utilisateurs aux États-Unis, les recommandations d’articles sur votre page « Nouvel onglet » sont désormais regroupées par rubriques thématiques, comme « Sports », « Gastronomie » et « Divertissement », pour une meilleure organisation et une navigation plus facile. Vous pouvez également suivre les sujets qui vous intéressent et bloquer ceux que vous préférez ne pas voir, ce qui vous permet de mieux contrôler ce qui s’affiche lorsque vous ouvrez un nouvel onglet.

Vous pouvez désormais voir ce qui se cache derrière un lien avant de le consulter grâce aux aperçus de liens. Appuyez longuement sur un lien (ou faites un clic droit et choisissez « Aperçu du lien »). Les aperçus peuvent éventuellement inclure des points clés générés par l’IA, qui sont traités sur votre appareil pour protéger votre vie privée.

Sous Linux, Firefox consomme moins de mémoire et ne nécessite plus de redémarrage forcé après l’application d’une mise à jour par un gestionnaire de paquets.

Sous Windows, cliquer sur une notification persistante lors de la fermeture ou du redémarrage de Firefox ouvre désormais correctement Firefox avec la page web correspondante, au lieu d’ouvrir simplement la page principale du site.

Le mode ETP Strict prend désormais en charge une liste d’exceptions flexible pour corriger les fonctionnalités du site endommagées par le blocage des trackers. Les exceptions sont divisées en fonctionnalités de base (fonctionnalités principales) et fonctionnalités pratiques (fonctionnalités supplémentaires), permettant aux utilisateurs de choisir une meilleure compatibilité du site sans compromettre les principales protections de la confidentialité.

Conserver un onglet actif visible dans un groupe d’onglets réduit

Concentrez-vous sur un seul onglet d’un groupe sans encombrer l’espace. Votre onglet actif reste visible, ce qui permet de garder une vue d’ensemble même lorsque le groupe est réduit.