Microsoft pousse doucement Windows 10 vers la sortie

Comme on l’a vu dans cette actualité, Microsoft fait énormément de forcing pour mettre en avant Windows 11. Tous les prétextes sont bons pour inciter les utilisateurs à migrer vers Windows 11.

Pour l’éditeur, seul son dernier OS semble compter. Et on a de plus en plus l’impression qu’aux yeux de Microsoft, toutes les versions précédentes des systèmes d’exploitation Windows sont de l’histoire ancienne.

Et même si Windows 10 est encore largement plébiscité par les joueurs et les utilisateurs avec plus de 73% de parts de marché contre seulement 19,12% pour Windows 11, Microsoft pousse lentement mais sûrement Windows 10 vers la sortie.

Comment fait-il ? Et bien tout d’abord l’éditeur a décidé d’arrêter de vendre des licences de Windows 10 en début d’année ce qui fait que les utilistateurs qui souhaitent acheter une licence de Windows 10 ne peuvent plus se la procurer directement auprès de l’éditeur mais doivent obligatoirement se tourner vers des vendeurs tiers (comme Godeal24 par exemple ou plein d’autres..).

Microsoft met aussi régulièrement en avant que Windows 11 est plus moderne, plus performant et plus sûr que Windows 10. Et l’éditeur nous fait régulièrement comprendre que Windows 10 est encore en sursis pour le moment.

D’ailleurs, bien que Windows 10 bénéficiera d’un support jusqu’au 14 octobre 2025, ce qui lui permettra de profiter des mises à jour et des correctifs de sécurité jusqu’à cette date, Microsoft vient d’annoncer sur son site que Windows 10 ne bénéficiera plus d’aucune mise à jour majeure.

En effet, l’éditeur explique que la dernière version de Windows 10, la 22H2, restera définitivement la dernière. il n’y aura plus jamais de « grosse mise à jour » de Windows 10. Seules des petites mises à jour et des correctifs de sécurité seront proposés pour Windows 10.

Sans grande surprise, Microsoft profite de son annonce pour recommander (une nouvelle fois) aux personnes qui sont encore sous Wndows 10 à migrer vers Windows 11 :

Nous vous encourageons fortement à passer à Windows 11 maintenant car il n’y aura pas de mises à jour supplémentaires des fonctionnalités de Windows 10. Si vous et/ou votre organisation devez rester sur Windows 10 pour le moment, veuillez mettre à jour vers Windows 10, version 22H2 pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité mensuelles jusqu’au 14 octobre 2025. Découvrez comment vous pouvez le faire rapidement via un package d’activation de maintenance dans Comment pour obtenir la mise à jour Windows 10 2022.

Y-a-t-il vraiment des risques à rester sous Windows 10 ?

Pour être franc, si vous mettez à jour régulièrement Windows avec les dernières mises à jour de WindowsUpdate il n’y a aucun risque à rester sous Windows 10, que ce soit pour jouer ou pour travailler. Si pour une raison ou une autre, vous souhaitez continuer à utiliser cet OS, faîtes-le !