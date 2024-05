FurMark 2.3 supporte maintenant les Raspberry Pi

Le programme de bench FurMark, dont on a déjà eu l’occasion de parler plusieurs fois, vient de passer à la version 2.3. Grâce à cette nouvelle mise à jour, le logiciel est maintenant utilisable sur Raspberry Pi 64-bit (arm64/aarch64) puisque l’architecture est maintenant supportée par FurMark.

A noter que le programme inclut aussi désormais une fonction permettant d’afficher le vitesse de fonctionnement des ventilateurs dans la section monitoring GPU. Plus ont également été corrigés dans cette version comme on peut le lire dans le changelog ci-dessous.

Pour rappel, FurMark un outil qui sert à bencher les cartes graphiques et les GPU. Il permet de mesurer les performances graphiques de sa machine. Il est compatible avec Windows (32/64-bit), Linux et même Raspberry Pi désormais. Les différentes déclinaisons sont téléchargeables sur le site web de l’éditeur.

FurMark 2.3 apporte les changements suivants :

- added Raspberry Pi 64-bit (arm64 / aarch64) support. - added fan speed in the GPU monitoring section. - fixed graphics bug (horizontal line) in the background of the FurMark(GL) demo. - artifact scanning: window resizing is now disabled. - fixed GPU usage monitoring of Intel Arc GPUs. - GPU monitoring in the GUI is now done in a separate thread. - updated with GPU Shark2 2.3.0.0 - updated with GPU-Z 2.59 - updated with GeeXLab 0.59.0 libs