Sony décline la console PS5 en version slim

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs mois. C’est désormais officiel ! Sony a finalement annoncé hier que la PS5 allait avoir droit à une cure d’amincissement.

La nouvelle console sera moins volumineuse que la PS5 actuelle (30% de moins) et elle sera aussi plus légère de 18 à 24% suivant le fait qu’il s’agisse d’une PS5 (avec lecteur Blu-ray) ou d’une PS5 Digital (sans lecteur Blu-ray).

D’après IGN, la PS5 originale mesurait 390 mm x 260 mm x 104 mm. Sa version amincie mesure environ 358 mm x 96 mm x 216 mm. Pour la PS5 Digital Edition, on passe d’une console qui mesurait 390 mm x 92 mm x 260 mm à un modèle allégé de 358 mm x 80 mm x 216 mm.

Voilà la différence de taille entre les deux PS5 :

A noter que la nouvelle console PS5 sera non seulement plus light mais elle offrira aussi une plus grande capacité de stockage puisqu’on passe d’un espace de stockage de 825 Go à 1 To. Autre nouveauté : la nouvelle PS5 Digital pourra être équipée par la suite d’un lecteur Blu-ray additionnel. Celui-ci coûtera 119,99€.

Les nouvelles PS5 et PS5 Digital seront disponibles à partir du mois de novembre. Pour commencer elles arriveront aux Etats-Unis puis un peu partout dans le monde. Elles coûteront le même prix que les PS5 actuelles. A savoir : 549,99€ la PS5 et 449,99€ la PS5 Digital.