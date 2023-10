NVIDIA publie la version 537.58 WHQL des drivers GeForce

La firme au caméléon vient de mettre en ligne la version 537.58 WHQL des drivers GeForce. D’après NVIDIA, les nouveaux pilotes offrent la meilleure expérience de jeu pour les derniers titres compatibles DLSS, notamment Call of Duty : Modern Warfare III (beta ouverte), Forza Motorsport et Lords of the Fallen.

A noter qu’ils apportent quelques correctifs :

Ajouter du profil d’application Microsoft Store/Xbox Game Pass pour Lies of P [4290286]

[GeForce RTX 4060] Utilitaires de surveillance du GPU signalait une consommation d’énergie incorrecte [4186490]

Une latence DPC accrue pouvait être observée lorsque le GPU est connecté via HDMI 2.1 FRL à 10 bpc/12 bpc [4253581]

Les drivers NVIDIA GeForce 537.58 WHQL sont téléchargeables comme d’habitude sur le site du fabricant.