Prime Day : les SSD Crucial MX500 sont à prix cassés

Durant le Prime Day d’Amazon.fr, les SSD Crucial MX500 sont bradés à de super prix. Si vous souhaitez équiper votre PC d’un SSD ou si vous souhaitez passer à un SSD de plus forte capacité, c’est l’occasion de se faire plaisir à moindre frais.

D’autant plus que les Crucial MX500 sont des SSD qui ont une très bonne réputation. On avait d’ailleurs tester les modèles de 500 Go et 1 To sur Bhmag il y a déjà quelques temps. Voilà notre test du Crucial MX500 de 500 Go et notre test du MX500 1 To.

Sur le plan technique, sachez que les Crucial MX500 sont dotés d’un contrôleur Silicon Motion SM2258 et ils utilisent de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Au niveau des débits, ils offrent des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.