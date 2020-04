GeekBench est disponible en version 5.1.1

Le programme GeekBench est un outil qui permet de tester sa machine via deux types de benchmarks : un bench CPU et un bench GPU. C’est un programme intéressant et utile qui permet d’analyser sa machine et de tester ses performances brutes. Il offre aussi l’avantage d’être présent sur de nombreuses plateformes du marché : sur Windows bien sûr, mais aussi sur macOS, Linux, Android ou encore iOS.

Cela permet donc de pouvoir comparer facilement entre elles les machines fonctionnant avec des architectures et des systèmes d’exploitation différents.



GeekBench 5.1 version Mac

L’éditeur Primate Labs vient de mettre en ligne la version 5.1.1 de GeekBench. Pour le moment, le site de l’éditeur n’en fait pas encore mention. On ne connaît donc pas précisémment quels sont les changements apportés par ce nouvel opus, mais il s’agit très probablement (comme souvent) du support de nouveaux composants.

Cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura plus de détails concernant les changements et nouveautés apportés par la version 5.1.1 de GeekBench.

Pour l’heure voilà les liens de téléchargements :

– GeekBench 5.1.1 pour Mac

– GeekBench 5.1.1 pour Windows

– GeekBench 5.1.1 pour Linux

– GeekBench 5 pour Android

– GeekBench 5 pour iOS