Il y a deux ans, 800€ suffisaient pour s’offrir une machine capable de faire tourner la majorité des jeux dans de bonnes conditions en 1080p, parfois même en 1440p. Aujourd’hui, c’est nettement plus compliqué.

Monter un PC gamer à moins de 800 € en 2026 malgré la flambée des composants

Il y a deux ans, 800€ suffisaient pour s’offrir une machine capable de faire tourner la majorité des jeux dans de bonnes conditions en 1080p, parfois même en 1440p. Aujourd’hui, c’est nettement plus compliqué. La crise mémoire qui secoue le marché depuis l’automne 2025 a rebattu les cartes.

Selon ComputerBase, les kits de RAM DDR5 ont vu leur prix multiplié par quatre entre septembre 2025 et janvier 2026. Du jamais vu sur ce segment. Les SSD NVMe suivent la même courbe avec des hausses moyennes de 74 %. Et les analystes d’IDC tablent sur une contraction du marché PC pouvant atteindre 9 % en 2026.

Faut-il pour autant renoncer à monter sa machine ? Non. Il faut juste arbitrer différemment. Voici comment tirer le meilleur de 800 € en 2026 sans se faire piéger.

Pourquoi les prix s’envolent et que faire concrètement ?

L’intelligence artificielle est la grande responsable. Les hyperscalers comme Microsoft, Google ou Meta absorbent la majeure partie de la production mondiale de DRAM et de NAND Flash pour alimenter leurs datacenters. Résultat, Samsung, SK Hynix et Micron ont réorienté leurs lignes vers la mémoire HBM ultra-haut de gamme, beaucoup plus rentable. Le marché grand public récupère les miettes. Les fabricants de modules ne reçoivent plus que 35 à 40 % de leurs commandes selon Pause Hardware. Certains ont même cessé de vendre au public.

La bonne nouvelle dans cette tempête ? Tous les composants ne sont pas concernés au même niveau. Les processeurs et les cartes graphiques milieu de gamme restent à des prix corrects. Les boîtiers, alimentations et systèmes de refroidissement n’ont quasiment pas bougé. C’est sur la RAM et le stockage qu’il faut faire des arbitrages malins.

Et c’est précisément là que des leviers comme le cashback, les French Days ou un code promo Cdiscount peuvent faire passer une config de 850 € à 780 €. Sur ce budget, 10 % de remise sur un panier complet, c’est tout sauf anecdotique.

Le réflexe à adopter avant de cliquer sur « commander » ? Comparer le prix sur trois enseignes minimum, vérifier les promos en cours et activer un code de réduction si possible. Beaucoup de joueurs négligent cette étape. Ils paient plein pot ce qu’ils auraient pu obtenir 50 € moins cher.

La config 1080p à 800 € qui tient la route en 2026

Voici une base solide pensée pour absorber la crise mémoire sans rogner sur les performances en jeu. L’objectif reste le même qu’avant : du 1080p fluide, idéalement à 144 Hz, sur tous les titres récents.

Processeur : AMD Ryzen 5 5500 ou 5600

Comptez 90 à 120 €. Le 5500 s’en sort très bien en gaming pur. Le 5600 ajoute un peu de marge sur les tâches lourdes type streaming léger ou montage. Six cœurs, douze threads, ventirad inclus dans la boîte. Largement suffisant pour du jeu en 1080p.

Carte mère : ASRock B550M-HDV ou Gigabyte B550M Aorus Elite

Entre 70 et 90 €. Le chipset B550 reste l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. Compatible PCIe 4.0, slot M.2 NVMe rapide, et amplement dimensionnée pour un Ryzen 5 5500.

Carte graphique : Radeon RX 9060 XT 8 Go ou GeForce RTX 5060 8 Go

Autour de 290 à 320 €. La RX 9060 XT offre des performances supérieures à l’ancienne RTX 4060 sur la majorité des jeux. La RTX 5060 à l’avantage du DLSS 4, qui peut booster les FPS de 30 à 50 % sur les titres compatibles. Au choix selon les promos du moment. Attention en revanche, les 8 Go de VRAM commencent à montrer leurs limites en 1440p Ultra sur certains titres récents type Star Wars Outlaws ou Indiana Jones.

RAM : 16 Go DDR4-3200 (2×8 Go)

Environ 50 à 70 €. Le vrai changement de braquet par rapport à 2024 se joue ici. La DDR5 est devenue trop chère pour ce budget. Rester sur la DDR4 permet d’économiser 80 à 120 € sans perte sensible en gaming. Un kit Lexar Ares, Corsair Vengeance LPX ou Crucial Ballistix fera parfaitement l’affaire.

Stockage : SSD M.2 NVMe 1 To

Autour de 80 à 100 €. Les prix ont grimpé mais on trouve encore des modèles corrects type Lexar NM790, Crucial P3 Plus ou WD Blue SN580. Le 1 To reste la capacité minimale recommandée vu que les jeux AAA dépassent souvent les 80 Go d’installation.

Alimentation : 650 W 80+ Bronze

Entre 55 et 70 €. La MSI MAG A650BN ou la Corsair CV650 font le boulot sans bruit excessif. Inutile de partir sur du 750 W pour cette config, ce serait du surdimensionnement payant pour rien.

Boîtier : tour ATX avec bon airflow

Entre 50 et 70 €. Le Cooler Master Q300L, le Mars Gaming MC-V1 ou le Tecware Forge M restent des valeurs sûres. Mieux vaut privilégier la circulation d’air plutôt que l’esthétique RGB.

Total approximatif : 785 à 870 € selon les promos du moment et les choix précis. En traquant les bons plans et en cumulant un code de réduction, descendre sous les 800 € reste tout à fait possible.

Les arbitrages malins pour ne pas exploser le budget

Premier conseil. Garder la DDR4. Tant que la pénurie n’est pas terminée, basculer en DDR5 sur ce niveau de budget n’a aucun sens. Le gain en jeu est inférieur à 5 % dans 90 % des titres alors que le surcoût atteint parfois 100 €.

Deuxième conseil. Accepter un SSD un peu plus modeste sans descendre en capacité. Un NVMe PCIe 4.0 entrée de gamme à 5 000 Mo/s suffit largement. Inutile de viser les modèles PCIe 5.0 à 14 000 Mo/s. Le ressenti en jeu est imperceptible.

Troisième conseil. Surveiller les périodes commerciales. Le Black Friday, les French Days et les ventes flash CDiscount peuvent faire chuter le prix d’un GPU de 30 à 50 €. C’est précisément à ces moments-là qu’il faut acheter, pas en plein mois de mars sans aucune occasion. Les enseignes spécialisées comme TopAchat, LDLC ou GrosBill alignent souvent leurs prix sur CDiscount pendant ces opérations.

Quatrième conseil. Ne pas négliger l’occasion vérifiée. Sur le marché du reconditionné, on trouve régulièrement des cartes graphiques de génération précédente type RTX 3060 ou RX 6700 XT à des tarifs très intéressants. Le risque existe mais il reste maîtrisable avec un vendeur sérieux qui propose une vraie garantie de douze mois minimum et des retours simples.

Et après ? Faire évoluer cette config dans le temps

L’autre force de cette base à 800 € ? Elle est évolutive. Carte mère B550, boîtier, alimentation 650 W, refroidissement, tout cet ensemble tiendra sans problème jusqu’en 2028-2029. Quand les prix de la mémoire redescendront peut-être en 2027 selon les analystes du secteur, il sera facile de passer à 32 Go DDR4 pour quelques dizaines d’euros.

Le GPU reste le composant à upgrader en priorité d’ici deux à trois ans. Une RX 9060 XT 16 Go ou une RX 7800 XT permettront alors de basculer confortablement en 1440p sans tout changer.

Monter un PC gamer en 2026 demande plus de patience et plus d’arbitrages qu’avant. Mais avec une stratégie d’achat réfléchie, les bons composants au bon moment et les bonnes remises empilées, 800 € restent un budget tenable pour une vraie machine de jeu.