Une carte mémoire SDXC de 1 To signée PNY

En septembre dernier, le fabricant PNY dévoilait une carte micro SDXC d’une capacité de 1 To. Aujourd’hui le constructeur continue sur sa lancée et propose une carte mémoire au format SDXC, elle aussi, d’une capacité de 1 To. Grâce à cette nouvelle carte issue de la gamme PRO Elite le constructeur espère bien satisfaire les photographes et les vidéastes qui réclament de plus en plus des cartes mémoires avec une capacité de stockage de plus en plus importante.

La carte SDXC PNY PRO Elite de 1 To est une carte mémoire de classe 10 qui répond aux normes U3 et V30. Elle pourra donc faire l’affaire pour l’enregistrement de vidéo en 4K.

En terme de performances, PNY annonce que sa carte offre des débits de 100 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture et qu’elle peut stocker l’équivalent de 151.740 photos en 24 Mega Pixels ou jusqu’à 21 heures de vidéos en 4 K en 60 fps.

La carte SDXC de 1 To sera commercialisée en début d’année 2021. Son prix devrait avoisiner les 230€ environ.