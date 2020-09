PNY ajoute une carte micro SDXC de 1 To dans la gamme Pro Elite

PNY propose une carte mémoire haut de gamme à destination des photographes et vidéastes. Sa nouvelle carte micro SDXC “Pro Elite” d’une capacité de 1 To est un modèle de classe 10 qui répond aux normes UHS-I, U3, V30 et A2. La carte supporte des taux de transferts de 100 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture.

Grâce à son importante capacité de stockage de 1 To, la plupart des utilisateurs devraient pouvoir y stocker de nombreux données, que ce soit des photos ou des vidéos en Full HD ou 4K.

D’ailleurs d’après le fabricant, sa carte de 1 To devrait permettre de stocker l’équivalent de 182.000 photos en 20 Mega Pixels ou jusqu’à 21 heures de vidéo 4K en 60 images par seconde.

La micro SDXC “Pro Elite” de PNY sera commercialisée prochainement. Elle est déjà référencée au tarif de 249€ sur Amazon.fr