Un SSD de 15 To à 3990$ chez Team Group

Le dernier bébé de Team Group est un SSD au format 2,5 pouces qui offre la particularité d’offrir une capacité de stockage de 15,3 To. Pour atteindre une telle capacité, le fabricant a utilisé de la mémoire 3D NAND Flash QLC. Le type de contrôleur n’est par contre pas précisé.

Le SSD “QX” de Team Group offre des débits qui peuvent atteindre 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 480 Mo/s en écriture. A noter que le QX est annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une endurance de 2.560 To.

Si vous avez envie de sauter le pas, sachez que le QX est annoncé au prix de 3.990 dollars avec une garantie de trois ans.