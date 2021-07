Team Group lance le T-Force Cardea Z44Q avec 2 ou 4 To de stockage

Le constructeur Team Group lance le T-FORCE CARDEA Z44Q. C’est un SSD M.2 (2280) de dernière génération qui exploite une interface PCI Express 4.0 compatible avec la norme NVMe 1.4.

Le Z44Q est animé par un contrôleur qui n’est pas mentionné par le fabricant (mais il s’agit probablement d’un Phison E18). Au niveau de la NAND Flash, on a affaire à de la mémoire QLC

Deux capacités de stockage sont annoncées : 2 To et 4 To.

Voici les débits proposés par chaque modèle :

Z44Q 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.700 Mo/s en écriture (350K/600K iOPS)

5.000 Mo/s en lecture, 3.700 Mo/s en écriture (350K/600K iOPS) Z44Q 4 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture (350K/600K iOPS)

A noter que le SSD est disponible en deux déclinaisons. La première dispose d’un imposant dissipateur thermique en aluminium qui peut réduire la température d’environ 15%. La seconde dispose d’un refroidissement en graphène très fin qui peut abaisser la température d’environ 9%.

Au niveau du prix, comptez 350$ pour le Z44Q de 2 To et 690$ pour le modèle 4 To.