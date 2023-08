Le fabricant LEXAR profitera de l’IFA de Berlin qui se tient du 1er au 5 septembre en Allemagne pour présenter de nouveaux produits. Le constructeur exposera sur son stand les nouvelles cartes mémoires CFexpress de type B : les série Diamond, Gold et Silver dont on a déjà eu l’occasion de parler en juin dernier.

Le constructeur profitera également de l’événement pour dévoiler deux nouveaux SSD portables : le SL600 et le SL500 qui succèderont au SL660 lancé en mai dernier. Ce seront des appareils nomades dotés d’une connectique USB C. Pour le moment, on ne connaît pas les détails techniques concernant ces deux modèles, mais à priori des capacités de 500 Go, 1 To et 2 To devraient être disponibles. A noter qu’un SSD portable équipé d’une coque renforcée et résistante est également prévue : il portera le nom de Armor A700 Rugged.

Parallèlemnet à ces annonces, le stand de Lexar devrait également présenter de nouvelles cartes mémoires pour les amateurs de photos et de vidéos : la SD 1800x Gold et la SD Silver Pro. Un nouveau lecteur de cartes mémoires CFexpress sera également au programme.

Et apparemment une version plus rapide de la carte mémoire micro SDXC Lexar Play devrait être dévoilée. Pour rappel, on a déjà testé la version actuelle dans ce dossier. La prochaine mouture devrait offrir des débits encore plus véloces.

Apparemment, les composants ne seront pas en reste puisque de nouvelles barrettes de RAM DDR5 seront annoncées : les ARES RGB DDR5 8000 et 8400.

Des SSD M.2. PCI Express 4.0 et 5.0

Et de nouveaux SSD M.2. NVMe seront aussi dévoilés. Par exemple, le SSD PCIe 4.0 NM790 qui est sorti en mai dernier en trois versions : 512 Go, 1 To et 2 To aura droit à une nouvelle variante. Il sera désormais proposé aussi en version 4 To.

Rappelons que le LEXAR NM790 est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x et qu’il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Il propose des taux de transferts de 7.400 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture.

Pas encore annoncé, le Lexar NM790 de 4 To est déjà présent sur Amazon.fr aux côtés de ses autres compagnons. Pour rappel, le NM790 coûte 46,99€ (512 Go), 62,99€ (1 To), 105,99€ (2 To) et 220,93€ (4 To).

Pour finir, signalons que LEXAR devrait (enfin) s’intéresser à la norme PCI Express 5.0 puisque le fabricant exposera à l’IFA de Berlin son tout premier SSD M.2. NVMe équipé d’une interface PCI Express 5.0.

Le LEXAR NM1090 embarquera de la mémoire NAND Flash 3D TLC et une interface PCIe 5.0. Il sera disponible avec une capacité de stockage de 1 To, 2 To et 4 To. Son prix n’est pas connu pour le moment.

On aura l’occasion de parler de toutes ces nouveautés en détails à la rentrée lorsqu’ils seront officiellement annoncés durant l’IFA 2023.