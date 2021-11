Lexar signe le SL660 Blaze : un SSD portable très rapide et résistant (maj prix + dispo)

Le SL660 Blaze Gaming est le dernier bébé de Lexar. C’est un SSD portable qui est destiné aux gamers et aux amateurs de RGB. En effet, le SL660 est équipé d’un éclairage RGB à son extrémité afin de mettre un peu de couleur flashy dans nos vies tristounettes.

Le SL660 Blaze Gaming est équipé d’un châssis en aluminium ce qui lui permet de résister à la fois aux chutes et aux chocs. Le boîtier mesure 57,4 x 112,6 x 10,6 mm et pèse 80 grammes.

A noter que le SSD existe en deux variantes : 512 Go et 1 To. Le constructeur annonce dans les deux cas des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 2.000 Mo/s en lecture et 1.900 Mo/s en écriture via son interface USB 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s).

Afin de garder les données en sécurité, le SL660 supporte le chiffrement des données en AES 256 bits.

Le SSD est fourni avec un socle qui permet de maintenir l’appareil à la verticale. Il sera donc possible d’installer le SSD portable sur son bureau à côté de son PC.

Et pour pouvoir transporter facilement le SSD et la connectique, le fabricant a la bonne idée de founir une petite pochette de transport.

Le SL660 est couvert par une garantie de 5 ans. Pour l’instant, on ne connaît pas encore son prix de vente mais on devrait avoir l’information dans les jours qui viennent…

(Actualité publiée initialement le 17/11/2011)

MAJ le 19/11/2021 : LEXAR nous indique que le SSD portable SL660 Blaze sera commercialisé en France à partir du mois de décembre. Le modèle 512 Go est annoncé au prix de 169€ et la version 1 To est prévue à 269€.