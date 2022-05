Bonne nouvelle pour les gamers ! Cette semaine c’est au tour de BioShock the Collection d’être gratuit sur l’Epic Games Store.

Epic Games offre la trilogie BioShock the Collection

Bonne nouvelle pour les gamers ! Cette semaine c’est au tour de BioShock the Collection d’être gratuit sur l’Epic Games Store. Pour une fois ce n’est pas un jeu qui est offert par Epic Games mais carrément un pack contenant les trois épisodes de la saga BioShock, à savoir : BioShock 1 (version remasteriséee), BioShock 2 (version remasterisée) et BioShock Infinite: The Complete Edition (+ tout le contenu additionnel solo).

Bref.. un pack très intéressant pour tous les fans de BioShock et les amateurs de FPS.

A noter que BioShock the Collection est offert sur cette page de l’Epic Games Store jusqu’au 2 juin 2022. Passé ce délai il redeviendra payant (59,99€).