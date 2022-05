Les drivers Geforce passent à la version 512.95 WHQL

Les drivers NVIDIA Geforce viennent de sortir en version 512.95 WHQL. Ils supportent la dernière mise à jour du jeu Hitman 3 qui apporte la prise en charge du raytracing et de la technologie NVIDIA DLSS. Les pilotes 512.95 WHQL sont aussi optimisés pour Sniper Elite 5 et My Time at Sandrock et ils apportent plusieurs correctifs que voici :

[Grid 2019] : les drapeaux et les bannières ne clignoteront plus pendant le jeu.

[Adobe Premiere Pro] : Correction des vidages sur incident liés à Direct3D.

[Adobe Premiere Pro] : le panneau de configuration NVIDIA permet désormais aux utilisateurs de modifier l’image

Réglage de la netteté.

Comme d’habitude, les pilotes Geforce 512.95 WHQL sont dispo sur le site de NVIDIA.