Un SSD minuscule chez Sabrent : le Rocket Nano V2

Le fabricant Sabrent propose un nouveau stockage externe qui porte le nom de Rocket Nano V2. Il s’agit d’un SSD portable très très compact qui ne mesure que 69,5 mm de long x 29,6 mm de large x 11,9 mm d’épaisseur. Le SSD ne pèse que 46 grammes.

L’appareil est tellement minuscule qu’on peut le ranger n’importe et/ou le trimballer n’importe où avec soi. Le SSD est d’ailleurs plus petit qu’une carte bancaire comme on peut le voir sur les photos. A noter qu’il est équipée d’une coque en aluminium de couleur gris foncée.

Malgré sa petite taille, le Rocket Nano V2 n’a pas oublié d’être performant. En effet grâce à son interface USB 3.2 Gen 2×2, ce SSD minscule peut atteindre des taux de transferts soutenus de 1.500 Mo/s. Et en terme de stockage, il peut transporter pas mal de données grâce aux différentes capacités disponibles : 1 To, 2 To et même 4 To.

Le Rocket Nano V2 est déjà disponible sur le site de Sabrent où les modèles de 1 To, 2 To et 4 To coûtent respectivement 119,99$, 199,99$ et 499,99$. Il devrait arriver aussi sur Amazon dans les semaines qui viennent…