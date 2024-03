Le fabricant Transcend propose un nouveau M.2. qui porte le nom de MTS570P. Ce nouveau SSD dispose d’une interface SATA III et embarque de la mémoire NAND Flash 3D à 112 couches. II offre la particularité d’être au format 2242 (contre 2280 pour la plupart des SSD M.2.).

Grâce à sa taille réduite, il pourra prendre place dans des machines ultra portables et des systèmes embarqués. A noter qu’il ne sera par contre pas utilisable dans une console de jeux PC de type Steam Deck ou ASUS Rog Ally qui nécessitent, eux, des SSD M.2.NVMe (en PCI Express donc..) et au format 2230.

Le MTS570P de Transcend est conçu pour fonctionner de manière fiable dans une large plage de températures allant de -40°C à 85°C. Le SSD est fourni avec le logiciel de surveillance Scope Pro qui offre diverses fonctionnalités telles que l’analyse SMART, la vérification de la valeur de capacité des condensateurs, les notifications d’alerte précoce, etc. Ces fonctionnalités visent à maintenir les performances du SSD et à prolonger sa durée de vie.

Le MTS570P sera disponible prochainement dans des capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Il offrira des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 70.000 iOPS et 85.000 iOPs en lecture / écriture 4 K.

Couvert par une garantie de trois, le SSD est annoncé avec un MTBF de 3 millions d’heures et une endurance pouvant atteindre 1250 TBW. Pour l’instant, son prix de vente n’a pas été communiqué.