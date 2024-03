Avis aux collectionneurs : un iPhone edge aux enchères

Si vous êtes fan de la marque à la pomme et si vous disposez d’un budget conséquent, sachez qu’un iPhone « edge » est proposé en ce moment aux enchères.

C’est un iPhone « edge » autrement dit le tout premier iPhone qui a été commercialisé par Apple en 2007. Il dispose d’une capacité de stockage de 4 Go et il offre la particularité d’être encore totalement neuf malgré son âge.

Encore sous blister, l’appareil est proposé aux enchères sur le site LCG Auctions qui démarre les hostilités à 10.000$ tout rond. Au moment de rédiger cette actualité l’enchère atteint désormais 11.000$ et tout porte à croire que le prix risque encore de grimper…

En effet, lors de précédentes enchères des iPhone edge dans un état de conservation similaires ont trouvé preneur à 190.373$ (en juillet 2023) et à 133.435$ (en octobre 2023).

Voilà le descriptif que l’on peut découvrir sur le site d’enchères :

Le modèle 4 Go semble avoir le potentiel d’un objet de collection « de premier ordre ». Extrêmement rare, lorsqu’un exemplaire a finalement fait surface aux enchères à l’été 2023, il a atteint un prix record de 190 373 $. La vente record de LCG a reçu une large couverture médiatique de la part des principaux médias, notamment ABC News, CNN et Fox Business. Un autre modèle de 4 Go a fait surface lors de la vente aux enchères LCG Fall Premier en octobre et a réalisé un prix impressionnant de 133 435 $.

Notre offre actuelle est identique aux records mentionnés ci-dessus : il s’agit d’un premier modèle de 4 Go, scellé en usine. Impressionnant partout, le panneau avant de la boîte présente des couleurs vives sans aucun signe de décoloration. Les imperfections sont rares. Sept des huit coins sont tranchants, tous les bords sont impeccables et chacun des six panneaux semble frais d’usine et conserve sa forme parfaite. Le joint d’usine est propre avec des détails de couture et une étanchéité corrects. Étagère très légère. Les étiquettes au verso sont correctement intactes sous le sceau. Tout neuf, jamais activé. Exemple impressionnant ! Modèle A1203, commande MA501LL/A, 4 Go)