Les drivers NVIDIA GeForce 581.29 WHQL sont déjà prêts pour Borderlands 4

NVIDIA vient de publier la version 581.29 WHQL des pilotes GeForce qui prend en charge non seulement Borderlands 4  mais aussi Dying Light: The Beast.

Cartes graphiques
par Sebastien
0

La firme au caméléon est d’ores et déjà prête pour la sortie de Borderlands 4 prévue ce 12 septembre. En effet, elle vient de publier la version 581.29 WHQL des pilotes GeForce qui prend en charge non seulement Borderlands 4  mais aussi Dying Light: The Beast, prévue pour sa part le 19 setembre.

NVIDIA a également corrigé un bug qui pouvait survenir avec le jeu Marvel Rivals : certaines pilotes 581.xx avait un impact négatif sur les performances du jeu.

Nouveaux jeux supportés :

  • Borderlands 4 

  • Dying Light: The Beast

Bugs corrigés dans les jeux :

  • Marvel Rivals : impact négatif sur les performances lors de l’utilisation de certains pilotes 581.xx

Les nouveaux pilotes GeForce 581.29 WHQL sont disponible comme d’habitude sur le site de NVIDIA.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.128

Sebastien

Opera One 121.0.5600.50

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…