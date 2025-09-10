NVIDIA vient de publier la version 581.29 WHQL des pilotes GeForce qui prend en charge non seulement Borderlands 4 mais aussi Dying Light: The Beast.

Les drivers NVIDIA GeForce 581.29 WHQL sont déjà prêts pour Borderlands 4

La firme au caméléon est d’ores et déjà prête pour la sortie de Borderlands 4 prévue ce 12 septembre. En effet, elle vient de publier la version 581.29 WHQL des pilotes GeForce qui prend en charge non seulement Borderlands 4 mais aussi Dying Light: The Beast, prévue pour sa part le 19 setembre.

NVIDIA a également corrigé un bug qui pouvait survenir avec le jeu Marvel Rivals : certaines pilotes 581.xx avait un impact négatif sur les performances du jeu.

Nouveaux jeux supportés :

Borderlands 4

Dying Light: The Beast

Bugs corrigés dans les jeux :

Marvel Rivals : impact négatif sur les performances lors de l’utilisation de certains pilotes 581.xx

Les nouveaux pilotes GeForce 581.29 WHQL sont disponible comme d’habitude sur le site de NVIDIA.