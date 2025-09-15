LaCie vise les 4.000 Mo/s avec son nouveau SSD portable Rugged SSD4

Aujourd’hui, le fabricant ajoute une nouvelle corde à son arc avec son nouveau bébé, le Lacie Rugged SSD4, qui offre en plus l’avantage d’être très rapide.

Non classé
par Sebastien
0

Les solutions de stockage de LaCie ont deux principales particulatités : être de couleur orange et être très résistantes. Et aujourd’hui, le fabricant ajoute une nouvelle corde à son arc avec son nouveau bébé, le Lacie Rugged SSD4, qui offre en plus l’avantage d’être très rapide.

En effet, le Rugged SSD4 est un SSD portable qui profite d’une connectique USB4 (40 Gbps). Il est donc beaucoup plus performant que la plupart des SSD externes du marché. Il peut atteindre des débits de 4.000 Mo/s en lecture et de 3.800 Mo/s en écriture lorsqu’il est connecté au port USB4 d’un ordinateur.

Mesurant 17,33 x 66,87 x 105,34 mm, le Rugged SSD4 pèse 108 grammes. Plutôt compact, il peut être transporté facilement durant ses déplacements. Et il n’a pas peur de partir à l’aventure durant vos voyages puisque l’appareil est équipé d’une coque renforcée en caoutchouc qui lui permet de résister aux chutes (jusqu’à 3 mètres), aux chocs, à l’eau et à la poussière.

LaCie vise les 4.000 Mo/s avec son SSD portable Rugged SSD4

Grâce à son USB Type C qui répond à la norme USB4, le Lacie Rugged SSD4 est aussi compatible avec les normes Thunderbolt 3, 4, et 5. Il peut être utilisé sur nombreux appareils high tech : PC, Mac, smartphones, tablettes, etc… 

Le fabricant nous signale que le LaCie Rugged SSD4 est disponible dès à présent au prix de 169,99€ en version 1 To, 299,99€ en version 2 To et 529,99€ avec version 4 To.

Le LaCie Rugged SSD4 est une version revigorée du LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) que l’on a testé sur Bhmag l’année dernière. Beaucoup plus performant, que son précédesseur il est capable de littéralement doubler ses performances.

Sebastien 20216 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.17

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.128

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Sebastien

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€ sur CDiscount

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.17

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.128

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Sebastien

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€ sur CDiscount

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN