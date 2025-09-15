LaCie vise les 4.000 Mo/s avec son SSD portable Rugged SSD4

Aujourd’hui, le fabricant ajoute une nouvelle corde à son arc avec son nouveau bébé, le Lacie Rugged SSD4, qui offre en plus l’avantage d’être très rapide.

Les solutions de stockage de LaCie ont deux principales particulatités : être de couleur orange et être très résistantes. Et aujourd’hui, le fabricant ajoute une nouvelle corde à son arc avec son nouveau bébé, le Lacie Rugged SSD4, qui offre en plus l’avantage d’être très rapide.

En effet, le Rugged SSD4 est un SSD portable qui profite d’une connectique USB4 (40 Gbps). Il est donc beaucoup plus performant que la plupart des SSD externes du marché. Il peut atteindre des débits de 4.000 Mo/s en lecture et de 3.800 Mo/s en écriture lorsqu’il est connecté au port USB4 d’un ordinateur.

Mesurant 17,33 x 66,87 x 105,34 mm, le Rugged SSD4 pèse 108 grammes. Plutôt compact, il peut être transporté facilement durant ses déplacements. Et il n’a pas peur de partir à l’aventure durant vos voyages puisque l’appareil est équipé d’une coque renforcée en caoutchouc qui lui permet de résister aux chutes (jusqu’à 3 mètres), aux chocs, à l’eau et à la poussière.

Grâce à son USB Type C qui répond à la norme USB4, le Lacie Rugged SSD4 est aussi compatible avec les normes Thunderbolt 3, 4, et 5. Il peut être utilisé sur nombreux appareils high tech : PC, Mac, smartphones, tablettes, etc…

Le fabricant nous signale que le LaCie Rugged SSD4 est disponible dès à présent au prix de 169,99€ en version 1 To, 299,99€ en version 2 To et 529,99€ avec version 4 To.

Le LaCie Rugged SSD4 est une version revigorée du LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) que l’on a testé sur Bhmag l’année dernière. Beaucoup plus performant, que son précédesseur il est capable de littéralement doubler ses performances.