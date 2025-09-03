Intel offre Battlefield 6 en bundle avec certains produits

Intel offre le jeu Battlefield 6 en bundle avec certains produits
Si vous avez prévu de renouveler prochainement votre matériel, sachez qu’Intel propose en ce moment une offre intéressante, surtout si vous aviez prévu de sauter sur Battlefiled 6 dès sa sortie.
En effet, pour l’achat d’un processeur ou d’une carte graphique éligible, Intel offre en ce moment le jeu Battlefield 6 (et quelques goodies) dont la sortie est prévue le 10 octobre prochain. Le titre sera disponible en téléchargement dès sa sortie simplement en entrant un code de téléchargement.
A noter que l’offre est valable chez Intel jusqu’au 14 septembre 2025. Vous trouverez toutes les modalités de l’offre en consultant le site du constructeur.
Comme profiter de l’offre ?
- Rendez-vous sur softwareoffer.intel.com.
- Connectez-vous ou créez un compte. Attention : votre numéro de téléphone est obligatoire pour vérifier votre compte et y accéder.
- Une fois votre compte validé, connectez-vous, saisissez votre code d’accès et scannez votre produit Intel admissible avant le 31 octobre 2025 pour obtenir votre logiciel.
- Acceptez les Conditions générales de l’offre et répondez à un court sondage.
- Sélectionnez et téléchargez les logiciels disponibles.
Quels produits sont éligibles à l’offre ?
Intel a publié sur cette page l’ensemble des produits éligibles à ce bundle.
Processeurs éligibles :
Intel Core 5 210H, Intel Core 5 220H, Intel Core 7 240H, Intel Core 7 250H, Intel Core 9 270H, Intel Core i5-13400, Intel Core i5-13400F, Intel Core i5-13400T, Intel Core i5-13420H, Intel Core i5-13450HX, Intel Core i5-13500, Intel Core i5-13500H, Intel Core i5-13500HX, Intel Core i5-13500T, Intel Core i5-13600, Intel Core i5-13600H, Intel Core i5-13600HX, Intel Core i5-13600K, Intel Core i5-13600KF, Intel Core i5-13600T, Intel Core i5-14400, Intel Core i5-14400F, Intel Core i5-14450HX, Intel Core i5-14500, Intel Core i5-14500HX, Intel Core i5-14600, Intel Core i5-14600K, Intel Core i5-14600KF, Intel Core i7-13620H, Intel Core i7-13650HX, Intel Core i7-13700, Intel Core i7-13700F, Intel Core i7-13700H, Intel Core i7-13700HX, Intel Core i7-13700K, Intel Core i7-13700KF, Intel Core i7-13700T, Intel Core i7-13800H, Intel Core i7-13850HX, Intel Core i7-14650HX, Intel Core i7-14700, Intel Core i7-14700F, Intel Core i7-14700HX, Intel Core i7-14700K, Intel Core i7-14700KF, Intel Core i9-13900, Intel Core i9-13900F, Intel Core i9-13900H, Intel Core i9-13900HK, Intel Core i9-13900HX, Intel Core i9-13900K, Intel Core i9-13900KF, Intel Core i9-13900KS, Intel Core i9-13900T, Intel Core i9-13950HX, Intel Core i9-13980HX, Intel Core i9-14900, Intel Core i9-14900F, Intel Core i9-14900HX, Intel Core i9-14900K, Intel Core i9-14900KF, Intel Core i9-14900KS, Intel Core Ultra 5 processor 125H, Intel Core Ultra 5 processor 135H, Intel Core Ultra 5 processor 225, Intel Core Ultra 5 processor 225F, Intel Core Ultra 5 processor 225H, Intel Core Ultra 5 processor 225T, Intel Core Ultra 5 processor 226V, Intel Core Ultra 5 processor 228V, Intel Core Ultra 5 processor 235, Intel Core Ultra 5 processor 235H, Intel Core Ultra 5 processor 235HX, Intel Core Ultra 5 processor 235T, Intel Core Ultra 5 processor 236V, Intel Core Ultra 5 processor 238V, Intel Core Ultra 5 processor 245, Intel Core Ultra 5 processor 245HX, Intel Core Ultra 5 processor 245K, Intel Core Ultra 5 processor 245KF, Intel Core Ultra 5 processor 245T, Intel Core Ultra 7 processor 155H, Intel Core Ultra 7 processor 165H, Intel Core Ultra 7 processor 255H, Intel Core Ultra 7 processor 255HX, Intel Core Ultra 7 processor 256V, Intel Core Ultra 7 processor 258V, Intel Core Ultra 7 processor 265, Intel Core Ultra 7 processor 265F, Intel Core Ultra 7 processor 265H, Intel Core Ultra 7 processor 265HX, Intel Core Ultra 7 processor 265K, Intel Core Ultra 7 processor 265KF, Intel Core Ultra 7 processor 265T, Intel Core Ultra 7 processor 266V, Intel Core Ultra 7 processor 268V, Intel Core Ultra 9 processor 185H, Intel Core Ultra 9 processor 275HX, Intel Core Ultra 9 processor 285, Intel Core Ultra 9 processor 285H, Intel Core Ultra 9 processor 285HX, Intel Core Ultra 9 processor 285K, Intel Core Ultra 9 processor 285T, Intel Core Ultra 9 processor 288V
Cartes graghiques éligibles
Intel Arc A550M Graphics, Intel Arc A580 Graphics , Intel Arc A730M Graphics, Intel Arc A750 Graphics , Intel Arc A770 Graphics, Intel Arc A770M Graphics, Intel Arc B570 Graphics, Intel Arc B580 Graphic