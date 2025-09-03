Un bon gros SSD portable de 16 To (mais qui coûte un bras)

La firme ProGrade Digital lance un SSD portable de grande capacité baptisé PG10. Il offre une capacité de stockage de 16 To.

La firme ProGrade Digital lance un SSD portable de grande capacité baptisé PG10. Il offre une capacité de stockage de 16 To, ce qui fait de lui le plus gros SSD portable de la gamme. En effet, le constructeur propose déjà des modèles de 2 To, 4 To et 8 To. L’arrivée d’une capacité supérieure permettra aux clients de sauvegarder encore plus de données.

Ce SSD tire partie d’une connectique à 40 Gbps ce qui lui permet d’offrir des débits pouvant atteindre jusqu’à 2.500 Mo/s en lecture comme en écriture. A noter que le SSD est rétro compatible avec les normes Thunderbolt 4, Thunderbolt 2, USB 3.2 et USB 3.1 afin d’être utilisable sur un maximum de machines (PC, MAC, etc..).

« L’introduction d’un SSD de 16 To, alimenté par bus, offrant de telles vitesses n’est pas seulement une avancée majeure en termes de spécifications, c’est une révolution en matière de flux de travail », a déclaré Mark Lewis, directeur marketing chez ProGrade Digital. « Nous avons associé une capacité considérable à des performances continues de premier ordre, permettant aux créateurs de travailler plus rapidement, plus efficacement et sans interruption, qu’ils soient sur le plateau, sur le terrain ou en postproduction. »

Couvert par une garantie de trois ans, le SSD PG10 16 To de ProGrade sera disponible prochainement. Seul souci, il est est annoncé aux prix vertigineux de 2.999,99 dollars ce qui devrait refroidir la plupart des personnes intéressées par ce type de produit.