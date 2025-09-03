Un bon gros SSD portable de 16 To (mais qui coûte un bras)

La firme ProGrade Digital lance un SSD portable de grande capacité baptisé PG10. Il offre une capacité de stockage de 16 To.

La firme ProGrade Digital lance un SSD portable de grande capacité baptisé PG10. Il offre une capacité de stockage de 16 To, ce qui fait de lui le plus gros SSD portable de la gamme. En effet, le constructeur propose déjà des modèles de 2 To, 4 To et 8 To. L’arrivée d’une capacité supérieure permettra aux clients de sauvegarder encore plus de données.

Ce SSD tire partie d’une connectique à 40 Gbps ce qui lui permet d’offrir des débits pouvant atteindre jusqu’à 2.500 Mo/s en lecture comme en écriture. A noter que le SSD est rétro compatible avec les normes Thunderbolt 4, Thunderbolt 2, USB 3.2 et USB 3.1 afin d’être utilisable sur un maximum de machines (PC, MAC, etc..).

« L’introduction d’un SSD de 16 To, alimenté par bus, offrant de telles vitesses n’est pas seulement une avancée majeure en termes de spécifications, c’est une révolution en matière de flux de travail », a déclaré Mark Lewis, directeur marketing chez ProGrade Digital. « Nous avons associé une capacité considérable à des performances continues de premier ordre, permettant aux créateurs de travailler plus rapidement, plus efficacement et sans interruption, qu’ils soient sur le plateau, sur le terrain ou en postproduction. »

Couvert par une garantie de trois ans, le SSD PG10 16 To de ProGrade sera disponible prochainement. Seul souci, il est est annoncé aux prix vertigineux de 2.999,99 dollars ce qui devrait refroidir la plupart des personnes intéressées par ce type de produit.

Source ProGrade Digital
Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.81

Sebastien

Audacity 3.7.5

Opera One 120.0.5543.201

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : pour la rentrée Aliexpress propose une…

Sebastien

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Bon Plan : tous les produits Netatmo sont à prix réduits sur Amazon.fr

