Pour la rentrée Aliexpress propose une flopée de codes promo

Bon Plan : pour la rentrée Aliexpress propose une flopée de codes promos

Pour fêter comme il se doit la rentrée, le site Aliexpress organise de jolies promotions. Et à cette occasion, il est possible d’obtenir jusqu’à 60% de remise sur certains produits. L’offre est valable jusqu’au 5 sptembre.

A noter qu’en plus de ses promos, l’enseigne propose également plusieurs codes promos permettant de bénéficier de 2 à 65€ de réduction lors de vos achats.

Voilà la liste des codes disponibles :