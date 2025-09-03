Pour la rentrée Aliexpress propose une flopée de codes promo

Bon Plan : pour la rentrée Aliexpress propose une flopée de codes promos

Pour fêter comme il se doit la rentrée, le site Aliexpress organise de jolies promotions. Et à cette occasion, il est possible d'obtenir jusqu'à 60% de remise sur certains produits.

Pour fêter comme il se doit la rentrée, le site Aliexpress organise de jolies promotions. Et à cette occasion, il est possible d’obtenir jusqu’à 60% de remise sur certains produits. L’offre est valable jusqu’au 5 sptembre.

A noter qu’en plus de ses promos, l’enseigne propose également plusieurs codes promos permettant de bénéficier de 2 à 65€ de réduction lors de vos achats.

Voilà la liste des codes disponibles :

  • 2€ de remise dès 2,02€ d’achats avec le code CDFR002
  • 2€ de remise dès 19€ d’achats avec le code CDFR02
  • 5€ de remise dès 39€ d’achats avec le code CDFR05
  • 7€ de remise dès 59€ d’achats avec le code CDFR07
  • 10€ de remise dès 79€ d’achats avec le code CDFR10
  • 18€ de remise dès 139€ d’achats avec le code CDFR18
  • 30€ de remise dès 249€ d’achats avec le code CDFR30
  • 40€ de remise dès 349€ d’achats avec le code CDFR40
  • 55€ de remise dès 459€ d’achats avec le code CDFR55
  • 65€ de remise dès 569€ d’achats avec le code CDFR65

