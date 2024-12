C’est par le biais d’un communiqué de presse que le fabricant SanDisk nous informe qu’un nouveau logo représentera la firme à partir de 2025. Fini le logo simpliste désormais ce sera un logo un peu plus design qui arborera les produits du fabricant.

Volà comment SanDisk présente son noueau design :

« De simple pixel à tremplin vers de nouvelles ambitions, le nouveau logo Sandisk est conçu pour incarner l’innovation. Ses lignes épurées et son design minimaliste reflètent la vitesse et l’efficacité de la technologie Flash. La lettre emblématique « D » ouverte s’associe à un « S » moderne inspiré des pixels, symbolisant à la fois la collaboration et le partenariat pour façonner l’avenir de la technologie. Décliné en versions verticale et horizontale, ce symbole repousse toutes les limites. »