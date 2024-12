Pour Noël AliExpress vous offre de 6 à 60€ de réduction

A l’approche de Noël, le site AliExpress a mis les petits plats dans les grands et propose plusieurs codes promos pour vous aider à faire de bonnes affaires. Grâce à ces petites remises qui sont toujours bonnes à prendre, vous allez pouvoir vous procurer du matériel high tech (comme par exemple des tablettes, des smartphones, des composants informatique, etc..) ou des produits et accessoires divers. On trouve de tout sur AliExpress.

Voilà les différents codes promos disponibles en ce moment sur Aliexpress :

6€ de réduction dès 59€ d’achats via le code BSDFR06

de réduction dès 59€ d’achats via le code 10€ de réduction dès 99€ d’achats via le code BSDFR10

de réduction dès 99€ d’achats via le code 20€ de réduction dès 169€ d’achats via le code BSDFR20

de réduction dès 169€ d’achats via le code 30€ de réduction dès 249€ d’achats via le code BSDFR30

de réduction dès 249€ d’achats via le code 60€ de réduction dès 439€ d’achats via le code BSDFR60

A noter que l’ensemble des codes promos est valable sur AliExpress jusqu’au samedi 21 décembre 2024.