Vente flash : le mini pc BMAX B4 Plus (N100) chute à 118€

A l’occasion d’une vente flash, le mini pc BMAX B4 Plus s’affiche à tout petit prix sur le net. Il est en effet possible de se procurer cette petite machine pour seulement 118,64€ sur Aliexpress (au lieu de 128,64€) grâce au code promo SSFR10 qui permet de grapiller 10€ de réduction dès 79€ d’achats.

Pour information, le B4 Plus de BXMAX est un mini pc qui est animé par un processeur Intel N100 cadencé à 3,4 GHz. Il embarque 16 Go de RAM DDR et un SSD M.2. (SATA) qui offre une capacité de 512 Go. Une telle machine est suffisante pour effectuer de nombreuses tâches comme par exemple : faire de la bureautique, du multimédia, surfer sur internet, et éventuellement lancer des jeux pas très gourmands voire même des jeux rétrogaming pourquuoi pas… On a déjà testé une machine similaire il y a quelques temps sur Bhmag, elle était équipée du même processeur.

La connectique du B4 Plus se compose de deux ports HDMI, 1 port USB C, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port RJ45 et une prise jack. Grâce au code promo SSFR10 son prix passe de 128,64€ à 118,64€ sur Aliexpress.