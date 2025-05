Le jeu Happy Game est gratis aussi sur l’Epic Games Store

Un autre jeu est également offert sur l’Epic Games Store cette semaine. Il s’agit du titre Happy Game que vous pouvez récupérer gratis ici.

Synopsis

Dans son sommeil, un enfant est aux prises d’un terrible cauchemar. Lui rendrez-vous son sourire ? Une aventure horrifico-psychédélique. Tentez de survivre à trois cauchemars plus que troublants. Résolvez des énigmes tordues dans des environnements envoûtants. Méfiez-vous des smileys trop souriants et des lapins roses. Chants glauques et hurlements composés par le groupe tchèque de freak folk DVA.

Trailer du jeu