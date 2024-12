La norme HDMI 2.1 a été lancée en 2017 mais apparemment le HDMI Forum, le consortium qui gère cette norme, ne compte pas s’arrêter en si bon de chemin puisqu’il devrait présenter les spécifications du HDMI 2.2 durant le CES 2025 qui se tiendra du 7 au 15 janvier 2025 à Las Vegas.

Pour l’instant, on n’a aucune information officielle à se mettre sous la dent concernant les spécifications techniques et les nouveautés qui seront apportées par cette nouvelle révision. On apprend toutefois par nos confrères allemands de Computerbase les informations suivantes :

« Le HDMI Forum annoncera une nouvelle version de la spécification HDMI. La nouvelle spécification, qui intègre la technologie HDMI de nouvelle génération et une bande passante plus large, permettra d’atteindre un plus large panel de résolutions et des taux de rafraîchissement plus élevés et sera soutenue par un nouveau câble HDMI. Les nouvelles technologies offrent aujourd’hui et offriront à l’avenir des options de meilleure qualité pour les producteurs de contenu tels que les studios de télévision, de cinéma et de jeux, tout en rendant possibles plusieurs plates-formes de distribution ».

A priori la norme HDMI 2.2 offrira donc une meilleure bande passante que la norme actuelle. Elle supportera également de nouvelles résolutions et un taux de rafraîchissement plus élevé. Par contre, pour profiter de l’ensemble des changements et nouveautés initiés par la norme HDMI 2.2 l’utilisation d’un matériel compatible HDMI 2.2 (TV, console, ampli, etc..) et l’utilisation d’un câble, lui aussi, conforme avec la norme HDMI seront requis.