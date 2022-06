Les spécifications techniques de la norme HDMI 2.1a viennent d’être officialisée et amendées. Cette nouvelle révision de la norme va permettre d’utiliser des câbles HDMI de plus grande longueur.

Nouvelles spécifications HDMI 2.1a : plus c’est long, plus c’est bon….

Les dernières spécifications techniques de la norme HDMI 2.1a viennent d’être officialisées et amendées. Cette nouvelle révision de la norme va permettre d’utiliser des câbles HDMI de plus grande longueur sans avoir recours à un câble d’alimentation additionnel. Désormais grâce à cette nouvelle révision, il sera possible d’utiliser des câbles de plus de cinq mètres de long sans alimentation complémentaire.

Le HDMI Group explique cela de la façon suivante sur son site web :

Grâce à cette fonctionnalité, les câbles HDMI actifs peuvent désormais être alimentés directement à partir du connecteur HDMI, sans connecter de câble d’alimentation séparé. Cela rend la connexion et l’utilisation de câbles HDMI actifs aussi simples que l’utilisation de câbles HDMI câblés passifs. Pour utiliser la fonction d’alimentation par câble HDMI, il est nécessaire d’avoir un câble HDMI qui prend en charge la fonction d’alimentation par câble HDMI, ainsi qu’un appareil source HDMI qui prend en charge la fonction d’alimentation par câble HDMI. Cette combinaison garantit que le câble HDMI actif peut tirer en toute sécurité suffisamment de courant du connecteur HDMI pour alimenter ses circuits internes.

Le connecteur HDMI reste identique. La seule différence se situe au niveau de l’utilisation du câble HDMI qui devra s’utiliser impérativement dans un sens bien précis. En effet, un côté du câble est prévu spécialement pour l’appareil émetteur (lecteur multimédia, blu-ray, etc..) tandis que l’autre côté est prévu pour l’appareil récepteur (TV, vidéo projecteur, etc..)

Une extrémité du câble est spécifiquement étiquetée pour la connexion à l’appareil source HDMI (transmetteur), et l’autre extrémité du câble doit être connecté à l’appareil HDMI Sink (réception). Si le câble est attaché à l’envers, aucun dommage ne se produira, mais la connexion ne fonctionnera pas.

Pour les appareils actuels (ou anciens) qui ne supportent pas (encore) l’ensemble de la norme, le HDMI Forum a également une solution :