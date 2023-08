Encore deux jeux gratos cette semaine sur l’Epic Games Store

Direction ce matin l’Epic Games Store où nous attendent deux nouveaux titres gratuits : Europa Universalis IV et Orwell: Keeping an Eye on You.

Direction ce matin l’Epic Games Store où nous attendent deux nouveaux titres gratuits : Europa Universalis IV et Orwell: Keeping an Eye on You. Vous pouvez les télécharger gratis jusqu’au jeudi 17 août 2023.

« Europa Universalis IV vous place aux commandes d’une puissance à guider au fil du temps afin d’en faire un véritable empire et de dominer le monde. Gouvernez votre nation à travers les siècles avec une liberté, une profondeur et une fidélité historiques inégalées. Exploration, commerce, guerre et diplomatie sont au cœur de ce titre aux dimensions épiques doté d’une riche intensité stratégique et tactique. »

Big Brother est arrivé, et c’est vous. Espionnez le quotidien des citoyens pour trouver les responsables d’une série d’attaques terroristes. Vous avez accès à toutes les informations publiées sur Internet, aux communications personnelles, aux fichiers privés… Mais attention, les informations que vous fournirez auront des conséquences… Orwell est un nouveau programme de sécurité gouvernemental capable de surveiller l’activité numérique de chaque personne au sein de la Nation.