Toshiba lance de nouveaux disques durs pour les entreprises

Toshiba lance une nouvelle gamme de disques durs à destination des entreprises. Cette nouvelle gamme porte le nom de MG10-D. Elle se compose de plusieurs modèles offrant une capacité de stockage de 1, 2, 4, 6, 8 et 10 To. Les disques exploitent au choix une interface SATA III à 6 Gbps ou une interface SAS 12 Gbps.

Les disques durs Toshiba MG10-D sont des disques durs au format 3,5 pouces qui fonctionnent à la vitesse de 7.200 tours par minute. Ils tirent partie de la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording).Ils embarquent 512 Mo de mémoire cache et offrent des taux de transferts de 268 Mo/s.

Toshiba vise essentiellement les entreprises avec cette nouvelle série de disques durs qui se veulent assez endurants. Le constructeur annonce en effet une endurance de 550 To par an et un MTBF de 2 millions d’heures, et assure une fiabilité d’utilisation 24h/24 et 7j/7.

Reste à connaître le prix de cette nouvelle gamme…