Retour vers le passé : Goodram lance un SSD PCIe 3.0

Alors que les fabricants tablent de plus en plus sur des SSD câblés en PCI Express 4.0 voire PCI Express 5.0, Goodram vise l’entrée de gamme avec son SSD PX500.

Alors que les fabricants tablent de plus en plus sur des SSD M.2. NVMe câblés en PCI Express 4.0 voire en PCI Express 5.0 de plus en plus performants, le constructeur Goodram vise pour sa part l’entrée de gamme avec son SSD PX500.

Il faut dire que le PX500 semble tout droit sortie du passé. En effet, ce « nouveau » SSD dispose d’une interface PCI Express 3.0 4x et il offre des débits bien faiblards pour notre époque : seulement 3.500 Mo/s en lecture et seulement 2.800 Mo/s en écriture.

Des taux de transferts qui semblent bien archaïques face aux derniers SSD PCIe 5.0 ultra performants qui grimpent à plus de 14.000 Mo/s comme c’est le cas par exemple du dernier Rocket 5 de Sabrent.

Au final, on a bien du mal à comprendre à qui Goodram destine ce SSD. D’autant plus que le constructeur propose déjà toute une panoplie de SSD M.2. NVMe PCIe 4.0…