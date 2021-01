Un patch pour corriger le patch de CyberPunk 2077

Hotfix 1.11 is available on PC, consoles and Stadia!

This update restores item randomization and fixes a bug which affected some users’ holocall with Takemura in Down on the Street quest.

Details:

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 28 janvier 2021