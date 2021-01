Deux nouveaux écrans gaming chez IIyama : le GB2470HSU (24″) et le GB2770HSU (27″)

Le fabricant IIyama agrandit une fois encore sa gamme de moniteurs gaming Red Eagle avec deux nouvelles références : le GB2470HSU et le GB2770HSU. Le premier est un écran 24″ alors que le second est un modèle 27″

Ils ont en commun les mêmes caractéristiques techniques, à savoir : une dalle IPS Full HD, un temps de réponse de 0,8 ms, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un contraste de 1000:1, une luminosité de 250 cd/m2 et même le support de la technologie FreeSync Premium. Au final, seule la taille de la dalle varie entre les deux modèles.

Au niveau de la connectique, c’est également la même histoire. Les deux appareils disposent des mêmes connecteurs : un port HDMI, un DisplayPort, une prise jack pour le casque et on trouve aussi un hub avec deux ports USB.

Pour la petite histoire, les écrans IIyama GB2470HSU et GB2770HSU sont équipés d’un pied réglage en hauteur, ils existent également dans une version avec pied fixe qui porte respectivement le nom de G2470HSU et G2770HSU (sans le “B” donc..).

A l’heure de rédiger cette brève, les différents écrans commencent à être disponibles en boutiques : le GB2470HSU coûte 209€, le GB2770HSU : 269€ et les G2470HSU et G2770HSU s’affichent à respectivement 199€ et 249€.