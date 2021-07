Synology dévoile les HAS5300 : des disques durs SAS pour les NAS

Synology continue d’agrandir sa gamme de disques durs destinés à équiper les NAS. Ainsi, après les HAT5300 lancés en début d’année, le constructeur dévoile aujourd’hui les HAS5300.

Les HAS5300 se démarquent des modèles précédents par l’utilisation d’une interface SAS (Serial Attached SCSI) à 12 Gb/s en lieu en place du traditionnel SATA 6 Gb/s. Ces nouveaux disques durs sont donc plutôt destinés aux entreprises, très friandes de ce type d’interface.

Le reste des caractéristiques techniques des HAS5300 semblent très proches des HAT5300 puisqu’on a affaire à des disques durs au format 3,5 pouces qui offrent une capacité de stockage de 8, 12 ou 16 To. Les disques durs tournent à 7200 tpm, embarquent 256 Mo de mémoire cache (sauf le modèle 16 To qui dispose de 512 Mo de cache).

En terme de performances : la version 8 To supporte un taux de transfert de 230 Mo/s, le modèle 12 To : 242 Mo/s et enfin le HAS5300 qui offre la plus grande capacité de stockage (16 To) grimpe à 262 Mo/s.

Les HAS5300 sont annoncés avec un MTTF (temps moyen de fonctionnement avant panne) de 2,5 millions d’heures et une endurance de 550 To par an.

Couverts par une garantie de cinq années, les disques durs Synology HS5300 de 8, 12 et 16 to coûtent respectivement 439€, 599€ et 799€ chez LDLC.