Des disques durs de 18 et 20 To arrivent chez Western Digital

Western Digital étoffe sa gamme de disques durs Ultrastar DC destinés aux Data Centers avec deux nouvelles références : le WD Ultrastar DC HC550 d’une capacité de 18 To et le WD Ultrastar DC HC650 d’une capacité de 20 To.

Dans les deux cas, ce sont des disques durs au format 3,5 pouces qui exploitent une interface SATA III à 6 Gb/s ou une interface SAS à 12 Gb/s en fonction des versions. Ils exploitent tous les deux la technologie HelioSeal du fabricant à base d’hélium (moins dense que l’air) afin d’augmenter le nombre de plateaux tout en évitant les frottements.

A noter que le WD DC HD550 de 18 To exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording) alors que le WD DC H650 de 20 To tire partie de la technologie d’écriture SMR (Shingled Magnetic Recording) qui nécessite une configuration compatible.

Avec ces deux nouveaux modèles, Western Digital vise essentiellement les professionnels et les entreprises notamment celles qui travaillent dans le domaine du stockage en ligne (les datacenters par exemple). Ils seront commercialisés au cours du premier semestre 2020.

Pour rappel, on a testé il y a quelques semaines le WD HC530 d’une capacité de 14 To sur Bhmag. Le test est disponible sur cette page.