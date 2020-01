Le TOP 25 des pires mots de passe utilisés sur Internet en 2019 !

Fidèle à son habitude, la firme SplashData nous propose en ce début d’année 2020 son classement des pires mots de passe utilisés sur Internet.

L’occasion pour nous de vous rappeler qu’il est vivement conseillé d’utiliser un mot de passe le plus long possible mélangeant pèle mêle des caractères alphabétiques (en majuscule et en minuscule), des caractères numériques et des caractères spéciaux.

Pour être sécurisé : un mot de passe doit être difficile à deviner et surtout chaque mot de passer doit être utilisé sur un seul et unique site (pour éviter qu’il soit réutilisé ailleurs en cas de fuite…) Mieux encore, la double authentification doit être activée si le service utilisé le propose.

Voilà donc le TOP 25 des pires mots de passe utilisés en 2019

01 – 123456

02 – 123456789

03 – qwerty

04 – password

05 – 1234567

06 – 12345678

07 – 12345

08 – iloveyou

09 – 111111

10 – 123123

11 – abc123

12 – qwerty123

13 – 1q2w3e4r

14 – admin

15 – qwertyuiop

16 – 654321

17 – 555555

18 – lovely

19 – 7777777

20 – welcome

21 – 888888

22 – princess

23 – dragon

24 – password1

25 – 123qwe

La liste complète des 100 pires mots de passe est disponible sur cette page.