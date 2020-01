Le logiciel CloneDVD 2.9.3.6 permet de copier des DVD commerciaux sur des DVD vierges. Il offre plusieurs fonctions. Il permet soit de copier intégralement le contenu d'un DVD, soit de n'en copier qu'une partie.

L'utilisateur a alors la possibilité de sélectionner uniquement les élements qu'il souhaite conserver ou supprimer parmi : le film principal, les bandes annonces, les pistes audios, les langues, les bonus, les sous titres, etc...

CloneDVD exploite une technologie spéciale de transcodage qui se charge de compresser automatiquement votre sélection vidéo avec les paramètres audio et les sous-titres sélectionnés en fonction de la taille de destination (CD, DVD, image ISO, etc..).

La pélicule de film de CloneDVD vous servira de fil conducteur et vous guidera étape par étape à travers les différents paramètres proposés par le logiciel.

Grâce à une prévisualisation vidéo vous pouvez regarder les titres DVD et décider, si vous souhaitez découper ou non les chapitres non désirés. Des barres de qualité indiquent de quelle manière la compression des données affecte la qualité du film.

Note: les films DVD protégés peuvent uniquement être copiés avec AnyDVD.