Bon Plan : le service Amazon Music Unlimited pendant 4 mois pour 0,99€

Afin de concurrencer les principaux services de streaming audio tels que Deezer et Spotify, le site Amazon.fr propose depuis quelques temps son propre service de musique. Baptisé Amazon Music Unlimited ce service permet (comme son nom l’indique) d’écouter de la musique en ligne de façon illimité.

Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited est un service de musique en ligne qui donne accès à plus de 50 millions de titres en libre accès en illimité et sans publicité. Un large choix musical et de playlist sont disponibles afin que les fans de musique puissant facilement trouver leur bonheur.

Les chansons et les playlists peuvent être écoutés sur de nombreux appareils : PC et MAC bien sûr mais aussi sur des terminaux mobiles tels que tablettes, smartphones, etc.. grâce à l’application mobile Amazon Music disponible gratuitement sur l’Apple Store ou le Google Play. A noter qu’un mode hors ligne est également disponible.

Normalement Amazon Music Unlimited coûte 9,99€ par mois (ou 14,99€/mois pour l’offre famille) mais en ce moment il est possible de bénéficier d’une offre découverte à prix cassé.

En effet, jusqu’au lundi 6 janvier 2020 il est possible de profiter d’une offre promotionnelle à 0,99€ qui donne droit à 4 mois d’abonnement.

Durant les 4 mois vous pouvez profiter d’Amazon Music Unlimited comme bon vous semble. Passé ce délai soit vous continuez avec un abonnement à 9,99€/mois soit vous résiliez (sans frais) via votre compte client.

-> Profiter de l’offre d’essai de 4 mois à Amazon Music Unlimited pour 0,99€