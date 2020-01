Synology DSM 7 fait à nouveau parler de lui : une préversion arrive …

Comme vous le savez très certainement, les NAS du fabricant Synology tournent sous DSM (Disk Station Manager). Un système d’exploitation très complet qui permet de gérer de A à Z toutes les fonctionnalités du NAS. De la gestion des disques durs à la gestion des privilèges en passant par le support des caméras de vidéos surveillance ou encore les fonctions de serveur multimédia, serveur FTP, etc… DSM regroupe toute une panoplie de fonctions qui font de lui l’un des meilleurs (si ce n’est le meilleur OS) pour NAS du moment.

Actuellement, la dernière version officielle de DSM est la 6.2.2 Update 4 qui est disponible depuis le mois de novembre. Mais la prochaine mouture de DSM, alias DSM 7, est très attendue depuis de nombreux mois. Il faut dire qu’elle est censée offrir une nouvelle interface utilisateur et apporter une ribambelle de nouvelles fonctionnalités.

La version 7 de DSM devait initialement voir le jour dans le courant de l’année 2019 mais elle a été repoussée à maintes reprises. Et à vrai dire on n’avait plus trop de nouvelles à son sujet jusqu’à maintenant…

Mais voilà que Synology annonce l’arrivée prochaine d’une préversion de DSM 7 pour celles et ceux qui veulent tester la nouvelle version de l’OS sur leur NAS. Par contre attention : il s’agit d’une préversion qu’il vaut mieux éviter d’utiliser sur un NAS de production. En effet, DSM 7 n’est pas encore finalisé et il n’est sûrement pas exempt de bugs. Il vaut donc mieux éviter d’installer une telle version sur un NAS qui contient des données importantes au risque de tout perdre en cas de pépin (on est jamais prudent…) Au pire prévoyez un backup de votre NAS sur un autre support..

Si vous souhaitez tester la préview de DSM 7 sachez que Synology a ouvert une page sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Il vous faudra indiquer le modèle de NAS que vous comptez utiliser. Et si votre modèle est éligible vous serez peut-être sélectionné par le fabricant pour découvrir cette nouvelle mouture. Attention : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 janvier 2020.

Voilà la liste des NAS Synology éligibles pour DSM 7 :