Crash Bandicoot 4 débarque la semaine prochaine sur PC

Déjà disponible depuis plusieurs mois sur PS4 et Xbox One, le quatrième opus de la saga Crash Bandicoot est disponible depuis le 12 mars sur PS5, Xbox One S / X et Nintendo Switch. Et ce n’est pas tout puisque son arrivée est aussi prévue sur PC prochainement.

En effet, Activision annonce la sortie de “Crash Brandicoot 4 – It’s About Time” sur PC la semaine prochaine : le vendredi 26 mars 2021. Le jeu sera proposé en téléchargement sur Battle.Net au prix de 39,99€. Il est d’ailleurs déjà dispo en précommande pour ceux qui le souhaitent.

D’après l’éditeur, il faudra disposer de la configuration suivante pour jouer à Crash Bandicoot 4 sur PC :

Configuration minimale

– Système d’exploitation : Windows 10

– Processeur : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

– Affichage : NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950

– Mémoire : 8 Go de RAM

– Stockage : 30 Go

– Périphériques : clavier, souris, manettes

Configuration recommandée

– Système d’exploitation : Windows 10

– Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen R5 1600X

– Affichage : NVIDIA GTX 970 ou AMD R9 390

– Mémoire : 16 Go de RAM

– Stockage : 30 Go

– Périphériques : clavier, souris, manettes

A noter que parallèlement à la sortiede Crash Bandicoot 4sur consoles et PC, Crash fera aussi une apparition sur smartphone et tablette au travers d’un jeu de type runner intitulé Crash Bandicoot: On the Run!