Crash Brandicoot 4 sortira le 2 octobre prochain, il est déjà en précommande…

Comme prévu, le jeu Crash Bandicoot 4 a officiellement été annoncé lundi après midi à l’occasion du Summer Game Fest. Le jeu portera le nom de “Crash Brandicoot 4 – It’s About Time“, il succèdera aux trois premiers opus qui sont sortis sur PS1 à la fin des années 90, à savoir : Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot 3: Warped.

Dans ce quatrième épisode il sera question de voyage dans le temps et de recherches de nouveaux masques qui offrent tour à tour de nouveaux pouvoirs à notre héros favori. A noter d’ailleurs que dans ce nouveau jeu il sera possible de jouer avec Crash, mais aussi avec d’autres personnages comme Coco par exemple, la copine de Crash, ou Dr Cortex.

Le jeu “Crash Brandicoot 4 – It’s About Time” sera disponible le 2 octobre 2002 sur les consoles PS4 et Xbox One. Pour l’instant, aucune information n’est disponible concernant d’autres plateformes telles que PC ou Nintendo Switch par exemple. C’est pourquoi une pétition a été lancée afin de demander le portage sur ces dernières.

A noter qu’aussitôt annoncé, Crash Bandicoot 4 est déjà proposé en précommande sur Amazon.fr. Les jeux PS4 et et Xbox sont affichés au prix de 69,99€ sur Amazon.fr.

Voilà pour finir le trailer du jeu :