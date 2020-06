Western Digital décline ses disques durs WD Gold en version 16 To et 18 To

Les disques durs WD Gold de Western Digital sont des disques durs destinés aux entreprises et plus spécialement aux data centers. Ce sont des disques durs endurants prévus pour fonctionner 24h/24 et 7j/7.

Les WD Gold disposent d’une interface SATA III à 6 Gb/s, ils embarquent 512 Mo de mémoire cache, ils fonctionnent à la vitesse de 7.200 tours par minute et ils sont annoncés avec un MTFB de 2,5 millions d’heures. Les WD Gold exploitent la technologie HelioSael à base d’hélium et la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording)

Jusqu’à présent la gamme WD Gold proposait une capacité maximale de 14 To mais ça sera bientôt de l’histoire ancienne puisque deux nouvelles unités de stockages sont prévues : un modèle de 16 To devrait arriver prochainement, et un disque dur d’une capacité de 18 To devrait suivre dans la foulée.

Pour le moment, le site web de Western Digital n’en fait pas encore mention mais les deux disques durs semblent en bonne voie. En effet, d’après le site allemand PCGamesHardware.de, le WD161KRYZ (16 To) et le WD181KRYZ (18 To) devraient être commercialisés dans les jours qui viennent en Europe. Certaines enseignes les référencent d’ores et déjà au tarif de 580€ pour le WD Gold de 16 To et au prix de 650€ pour le WD Gold de 18 To.

Des prix qui peuvent sembler assez élevés au premier abord mais n’oublions pas que les WD Gold ne s’adressent pas à Monsieur et Madame Tout le Monde mais plutôt aux entreprises soucieuses de sauvegarder leurs données en sécurité. Par ailleurs, vu les capacités proposées et vu les caractéristiques des disques durs ça semble correspondre au prix du marché.