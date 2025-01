Microsoft annonce qu’une nouvelle mise à jour sera déployée prochainement sur les consoles Xbox Series S et Xbox Series X. Celle-ci est même d’ores et déjà disponible sous forme de version Alpha pour les Insiders.

La mise à jour va apporter quelques correctifs mais aussi une chouette nouveauté : le support des disques durs externes USB de grande capacité, c’est à dire les disques offrant plus de 16 To de stockage. Pour celles et ceux qui ont une (très) grosse ludothèque de jeux, l’annnonce de cette nouvelle sera forcément la bienvenue.

Voilà la liste des nouveautés apportées par le nouveau firmware :

Nouvelles fonctionnalités

Notes de mise à jour

Nous avons des nouvelles passionnantes. Les Insiders de la Xbox peuvent s’attendre à ce que quelque chose de nouveau arrive sur leur aperçu de la mise à jour Xbox.

Élargir votre stockage Xbox avec le support de plus gros disques

Nous permettons de prendre en charge des disques externes USB de plus de 16 To, donc vous pouvez être sûr que vos jeux préférés sont toujours prêts à jouer. Les nouveaux disques formatés qui sont plus grands que 16 To pourraient être formatés avec plusieurs partitions pour utiliser tous les espaces disponibles pour les jeux et les applications. Ceux-ci apparaîtront comme plusieurs dispositifs dans la liste des dispositifs de stockage.

Note : Les lecteurs de plus de 16 TB qui ont déjà été formatés ne seront pas affectés par ce changement et devront être reformatés pour tirer parti de l’appui actualisé pour les grands moteurs.

Veuillez être conscient que nous avons identifié un problème avec des lecteurs de formatage de plus de 16 TB et que nous travaillons sur un correctif. Voir les questions connues ci-dessous pour plus de détails.

Des réductions accessibles directement chez vous

La mise à jour d’aujourd’hui rend plus facile que jamais de trouver des réductions. Un sous-ensemble aléatoire d’utilisateurs verra une nouvelle plaquette que nous ajoutons aux jeux en vente que vous n’avez pas encore accès, montrant le pourcentage directement sur votre écran d’accueil.

Des correctifs

Grâce à toutes les excellentes réactions que les Xbox Insiders fournissent et au dur labeur des ingénieurs Xbox, Nous sommes heureux d’annoncer que les corrections suivantes ont été mises en œuvre avec cette version:

Accessibilité

Répare pour améliorer la lecture du narrateur dans les paramètres, en particulier dans les options de puissance et lors de la mise à disposition de télécommande.

Apps de divertissement

Correction d’un problème où certaines applications multimédias pouvaient laguées ou devenir lentes après une diffusion prolongée.

Système

Diverses mises à jour pour refléter correctement les langues locales à travers la console.

Problèmes connus

Bien que les problèmes connus aient pu être listés dans les précédentes Releases Notes des Xbox Inside, ils ne sont pas ignorés. Cependant, cela peut prendre plus de temps aux ingénieurs Xbox pour trouver une solution.

Support de gos disques durs

Nous sommes conscients de l’existence d’un problème avec les disques de plus de 16 To qui ont été formatés récemment pour les jeux et les applications ne se comportent pas comme prévu. L’information et l’espace libre affichés dans la liste des dispositifs de stockage seront incorrects, et tenter d’utiliser le lecteur peut entraîner un comportement inattendu.

Note: Alors que nous travaillons sur un correctif qui sera disponible lors d’une future mise à jour, nous recommandons de ne pas formater les disques de plus de 16 To à ce stade.

Système

Nous savons que la console peut s’arrêter ou redémarrer de manière inattendue lors de la mise à l’essai de la connexion réseau ou de la tentative de jouer à certains jeux, et un correctif sera disponible avec une mise à jour ultérieure.

Solution de contournement: Le problème ne se produit pas de manière cohérente, de sorte qu’essayer à nouveau lorsque la console a redémarré peut réussir.

Si vous rencontrez l’un de ces problèmes, nous vous demandons de bien vouloir suivre les conseils fournis et de déposer un rapport sur Report a Problem.