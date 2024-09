Quelles sont les variantes les plus difficiles du solitaire ?

Le solitaire a su traverser les époques et s’adapter à l’ère numérique. Accessible à tous et offrant une expérience de jeu immersive, il n’en reste pas moins un défi pour les joueurs les plus aguerris

Le solitaire a su traverser les époques et s’adapter à l’ère numérique. Accessible à tous et offrant une expérience de jeu immersive, il n’en reste pas moins un défi pour les joueurs les plus aguerris. Si la version classique (le Klondike) est bien connue de tous, il existe une multitude de variantes qui poussent la complexité à son paroxysme. Découvrez d’ailleurs ici les variantes les plus difficiles du solitaire où stratégie, patience et réflexion sont les maîtres mots.

Spider Solitaire à 4 couleurs

Le Spider Solitaire est une variante qui tisse sa toile de difficulté avec maestria. Si la version à 1 ou 2 couleurs peut sembler abordable, celle à 4 couleurs se révèle être un véritable casse-tête. Le but est de créer des suites de cartes de même couleur (du roi à l’as) en déplaçant les cartes sur le tableau. Mais avec 4 couleurs en jeu, les possibilités de blocage sont décuplées.

Avec ce jeu solitaire, chaque mouvement doit être véritablement réfléchi pour anticiper les coups à venir. Les joueurs doivent faire preuve d’une vision globale du jeu puis jongler avec les différentes piles pour libérer les cartes nécessaires.

FreeCell

Le FreeCell joue la carte de la simplicité apparente pour mieux piéger les joueurs. Avec ses 4 cellules libres et ses 4 piles de fondation, il semble offrir une grande liberté de mouvement. Mais c’est là que réside toute la subtilité de ce jeu. Bien qu’essentielles, les cellules libres sont limitées et obligent les joueurs à planifier leurs coups sur le long terme.

De plus, chaque carte déplacée doit l’être avec une intention précise dans le but de libérer les cartes nécessaires à la construction des piles de fondation. Vous pouvez vous lancer avec le freecell gratuit, mais sachez qu’il requiert une concentration sans faille et une capacité d’anticipation hors pair.

Pyramide Solitaire

Avec la Pyramide Solitaire, les cartes sont disposées en forme de pyramide, le but étant de les éliminer par paires dont la somme est égale à 13. Mais la disposition particulière des cartes limite les possibilités de pairage et rend chaque coup crucial.

De fait, les joueurs doivent faire preuve de perspicacité pour repérer les paires potentielles. Et une erreur de jugement peut rapidement conduire à une situation inextricable.

Accordéon

L’Accordéon est une variante qui se joue des conventions. Les cartes sont placées en une longue ligne, le but étant de les regrouper par famille. Mais la disposition linéaire des cartes rend la tâche ardue puis limite les possibilités de déplacement.

Ici, les joueurs doivent faire preuve d’une grande flexibilité mentale pour repérer les opportunités de regroupement tout en anticipant les blocages potentiels. Avec un taux de réussite très faible, l’Accordéon reste un véritable défi pour les joueurs les plus persévérants.

Golf Solitaire

Avec le Golf Solitaire, le but est d’éliminer toutes les cartes du tableau en les déplaçant sur les piles de fondation et selon des règles de valeur précises. Mais contrairement aux autres variantes, le Golf Solitaire dépend grandement de la séquence de cartes disponibles.

Il faut préciser qu’une mauvaise distribution initiale peut rendre la partie presque impossible à gagner, quel que soit le niveau de compétence du joueur. C’est cette part de chance qui fait tout le sel de cette variante.