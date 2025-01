Le jeu Forza Horizon 5 débarque au printemps sur PS5

Le jeu Forza Horizon 5, qui était jusqu’à maintenant une exclusivité Xbox, sera disponible prochainement sur PlayStation 5. Microsoft vient d’annoncer la nouvelle à la surprises générale.

« Avec près de 900 voitures disponibles dans le jeu, plus de 40 mises à jour thématiques du jeu, deux extensions et bien plus de contenu, notre équipe est ravie d’annoncer que ce printemps, les joueurs PlayStation 5 pourront explorer les belles routes du Mexique et découvrir le Horizon Festival pour la première fois puisque nous lançons officiellement Forza Horizon 5 sur PS5. »

L’éditeur indique que la version PS5 sera développée par les studios Panic Button en partenariat avec Turn 10 Studios et Playground Games. Le jeu PS5 offria le même contenu que les versions Xbox et PC du jeu. Les packs de voitures déjà sortis, ainsi que les extensions Hot Wheels et Rally Adventure, seront également disponibles à l’achat. A noter que le jeu sera cross-play avec toutes les plateformes. Les joueurs pourront donc s’affronter qu’ils soient sur PC, Xbox ou PS5.

Et une mise à jour gratuite pour tout le monde…

A noter qun’une nouvelle mise à jour de contenu gratuite sera disponible prochainement pour toutes les plateformes. Cette mise à jour baptisée Horizon Realms permettra aux joueurs d’explorer un certain nombre des mondes évolutifs de la communauté.