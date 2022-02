Seagate dispose de disques durs de 22 To et commence à les envoyer à certains clients

D’après nos confrères du site Guru3D, Seagate serait parvenu à mettre au point des disques durs d’une capacité de 22 Tera Octets. Des exemplaires sont même d’ores et déjà au point. Et Seagate aurait commencé à les expédier à ses « plus gros clients » afin qu’ils soient testés en conditions réellles d’utilisation.

A noter que les disques durs en question utilisent la technologie d’écriture SMR (Shingled Magnetic Recording) alors que les HDD de 16 à 20 To de Seagate utilisaient la technologie CMR (Conventional Magnetic Recording) .

Grâce à cette augmentation de la capacité de stockage des disques durs, Seagate deviendra le premier fabricant au monde à proposer des disques durs de 22 To. Mais cette situation éphémère ne devrait pas durer bien longtemps puisque Western Digital est déjà dans les starting blocks également. En effet, le fabricant devrait dévoiler un HDD de 22 To dans le courant de l’année 2022.

Pour l’instant que ce soit chez Seagate ou Western Digital, la capacité maximale des disques durs qui sont commercialisés est de 20 To.

Chez Seagate les disques durs de 20 To font partie des gammes EXOS et IronWolf Pro.

Chez Western Digital, le disque dur WD DC HC560 est le seul disque dur de 20 To à être au catalogue du fabricant pour l’instant. On l’a d’ailleurs passé en revue dans cet article récemment.

Du côté de chez Toshiba, aucun disque dur de 20 To ou 22 To n’est annoncé pour le moment. Mais il y a fort à parier que la firme nippone entrera également dans la danse dans les semaines et mois qui viennent. En attendant, le constructeur propose au mieux une capacité de 18 To avec son MN09 Series.