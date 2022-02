Le premier écran gaming avec une fréquence de 500 Hz

Afin de satisfaire au maximum les gamers, les moniteurs destinés aux joueurs offrent des fréquences de rafraîchissement de plus en plus élevées.

Afin de satisfaire au maximum les gamers, les moniteurs destinés aux joueurs offrent des fréquences de rafraîchissement de plus en plus élevées. Si une fréquence de 144 Hz tend à se généraliser chez les fabricants d’écrans gaming, certains n’hésitent pas à proposer des modèles bien plus véloces encore…

En effet, il n’est pas rare de croiser dans nos actualités des écrans qui supportent un taux de rafraîchisdemrnt de 165 Hz, 240 Hz ou même 360 Hz. Et apparemment, la course aux Hertz n’est pas prête de s’arrêter de sitôt puisque certains constructeurs souhaitent alller encore plus loin.

La firme chinoise BOE Technology vient de dévoiler un moniteur gaming qui supporte un taux de rafraîchissement de 500 Hz. Et même si BOE ne semble pas connu au premier abord… dans la réalité c’est bien différent puisque c’est le 1er fabricant au monde d’écrans plats. La firme produit en effet des écrans pour de nombreux clients (Apple, Huawei, etc..) et ses principaux concurrents ne sont autres que Samsung Display et LG Display.

Le dernier joujou de BOE Technology est donc un écran gaming très particulier. C’est un moniteur qui dispose d’une dalle 27 pouces Full HD. Sa particularité est de proposer un taux de rafraîchissement de 500 Hz. Reste toutefois un point à ne pas négliger pour les joueurs : il faut que la machine suive… (et notamment la carte graphique) et que le jeu supporte lui aussi une telle fréquence.

Le reste du moniteur est plutôt classique puisqu’il supporte une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et propose un temps de réponse de 1 ms. Les autres caractéristques techniques de l’écran ne sont pas connus pour le moment. Idem pour la date de sortie de l’appareil ou encore son prix de vente qui risque d’être assez élevé.